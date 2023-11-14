Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Jokowi Kunjungi dan Salat Asar di Masjid Yarrow Mamout

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |10:31 WIB
Momen Jokowi Kunjungi dan Salat Asar di Masjid Yarrow Mamout
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Masjid Yarrow Mamout yang berada di kawasan Georgetown University, Washington DC, Amerika Serikat, Senin 13 November 2023.

Hal tersebut dilakukan Presiden Jokowi usai memberikan kuliah umum pada kampus tersebut.

Dalam kunjungannya ke Masjid Yarrow Mamout itu, Presiden Jokowi disambut serta diberikan penjelasan oleh Ketua Masjid Yahya Handi. Kepala Negara kemudian melaksanakan solat asar berjamaah di masjid tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa Indonesia dianugerahi oleh perbedaan dan keberagaman yang mampu mempersatukan bangsa. Dalam pengelolaannya, Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang menjadi panduan dalam kehidupan bernegara.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menyampaikan kuliah umum yang diikuti oleh hampir 500 peserta yang terdiri dari akademisi hingga mahasiswa di Gaston Hall, Gedung Healy, Georgetown University, Washington DC,

“Dalam mengelola keberagamannya Indonesia memiliki panduan, memiliki ideologi yaitu Pancasila, unity in diversity yang menginspirasi di setiap sendi-sendi kehidupan termasuk kehidupan bernegara,” kata Presiden.

