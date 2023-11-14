Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Habib Muhammad Syaugi Alaydrus Ditunjuk Jadi Kapten Tim Pemenangan Anies-Cak Imin

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |11:02 WIB
Habib Muhammad Syaugi Alaydrus Ditunjuk Jadi Kapten Tim Pemenangan Anies-Cak Imin
Anies Tunjuk Kapten Tim Pemenangan/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA- Pasangan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengumumkan anggota Tim Pemenangan Nasional di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pasangan Anies-Cak Imin (AMIN) menunjuk Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Syaugi Alaydrus sebagai kapten ketua tim pemenangan. Adapun, Anies menyebut tim pemenangan tersebut sebagai Tim Nasional (Timnas).

"Terbentuknya Timnas Amin, bukan berfungsi mengkotakan, bukan menentukan siapa di luar, siapa di dalam, ini sebagai bentuk memenuhi persyaratan KPU," ujar Anies di Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023).

Anies mengatakan, dalam Timnas Amin kali ini, dirinya menobatkan ketua tim pemenangan yakni Syaugi sebagai Kapten Timnas Amin.

"Kapten timnas, bapak Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Syaugi Alaydrus,, beliau punya riwayat sebagai peraih Adhi makayasa tahun 1994," pungkasnya.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) yang akan kontestasi dalam Pilpres 2024 mendatang pada Senin (13/11/2023) di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement