Habib Muhammad Syaugi Alaydrus Ditunjuk Jadi Kapten Tim Pemenangan Anies-Cak Imin

JAKARTA- Pasangan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengumumkan anggota Tim Pemenangan Nasional di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pasangan Anies-Cak Imin (AMIN) menunjuk Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Syaugi Alaydrus sebagai kapten ketua tim pemenangan. Adapun, Anies menyebut tim pemenangan tersebut sebagai Tim Nasional (Timnas).

"Terbentuknya Timnas Amin, bukan berfungsi mengkotakan, bukan menentukan siapa di luar, siapa di dalam, ini sebagai bentuk memenuhi persyaratan KPU," ujar Anies di Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023).

Anies mengatakan, dalam Timnas Amin kali ini, dirinya menobatkan ketua tim pemenangan yakni Syaugi sebagai Kapten Timnas Amin.

"Kapten timnas, bapak Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Syaugi Alaydrus,, beliau punya riwayat sebagai peraih Adhi makayasa tahun 1994," pungkasnya.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) yang akan kontestasi dalam Pilpres 2024 mendatang pada Senin (13/11/2023) di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.