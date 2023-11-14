Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dijadwalkan Diperiksa Polda Metro, Firli Bahuri Malah Pimpin Konpers OTT Sorong

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |11:04 WIB
Dijadwalkan Diperiksa Polda Metro, Firli Bahuri Malah Pimpin Konpers OTT Sorong
Ketua KPK, Firli Bahuri konpers soal korupsi Sorong (foto: MPI/Nur)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memimpin Konferensi Pers (Konpers) terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Sorong, Papua, hari ini, Selasa (14/11/2023). Konpers tersebut digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Sejalan dengan itu, Polda Metro Jaya juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Firli Bahuri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Pemanggilan Firli hari ini merupakan penjadwalan ulang dari yang sebelumnya.

Belum ada keterangan resmi dari Firli ihwal pemanggilan ulang pemeriksaan di Polda Metro Jaya, hari ini. Saat ini, Firli masih memimpin konpers terkait perkembangan hasil OTT terhadap Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso (YPM).

Sebelumnya, Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat permintaan penambahan keterangan ke Firli Bahuri pada Jumat (10/11/2023). Sedianya, Firli bakal diperiksa untuk dimintai keterangan tambahan.

"FB selaku Ketua KPK RI untuk dimintai keterangan tambahan sebagai saksi," ujar Ade dalam keterangannya.

Halaman:
1 2
      
