Mahfud MD dan Hary Tanoe Hadiri Deklarasi Jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia

Mahfud MD dan Hary Tanoe hadiri deklarasi dukungan dari Jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia. (MPI/Refi Sandi)

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang diusung PDI Perjuangan, Partai Perindo, PPP dan Hanura, Mahfud MD, menghadiri 'Deklarasi Jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia Pro Ganjar-Mahfud di Jakarta Concert Hal (JCH) iNews Tower, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023) siang.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, terlihat Mahfud MD mengenakan kemeja hijau bercorak batik. Terlihat pula Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, Wakil Ketua Umum TPN TGB Zainul Majdi, Ketua Umum TKRPP sekaligus politisi PDI Perjuangan Ahmad Basarah, Mantan Ketua BPK RI 2019-2021 Agung Firman Sampurna.

Terlihat ribuan anggota Jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia Pro Ganjar lengkap dengan kostum senada bergambar Ganjar-Mahfud MD memenuhi kursi JCH.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya pembacaan deklarasi dibacakan Ketua Umum Ato' Ismail bersama tokoh jaringan Alumni HMI diikuti ribuan orang yang hadir.

Kemudian tokoh jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia menyerahkan piagam deklarasi ke Mahfud MD.

Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) yang akan kontestasi dalam Pilpres 2024 di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023).