Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD dan Hary Tanoe Hadiri Deklarasi Jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |15:27 WIB
Mahfud MD dan Hary Tanoe Hadiri Deklarasi Jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia
Mahfud MD dan Hary Tanoe hadiri deklarasi dukungan dari Jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia. (MPI/Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang diusung PDI Perjuangan, Partai Perindo, PPP dan Hanura, Mahfud MD, menghadiri 'Deklarasi Jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia Pro Ganjar-Mahfud di Jakarta Concert Hal (JCH) iNews Tower, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023) siang.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, terlihat Mahfud MD mengenakan kemeja hijau bercorak batik. Terlihat pula Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, Wakil Ketua Umum TPN TGB Zainul Majdi, Ketua Umum TKRPP sekaligus politisi PDI Perjuangan Ahmad Basarah, Mantan Ketua BPK RI 2019-2021 Agung Firman Sampurna.

Terlihat ribuan anggota Jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia Pro Ganjar lengkap dengan kostum senada bergambar Ganjar-Mahfud MD memenuhi kursi JCH.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya pembacaan deklarasi dibacakan Ketua Umum Ato' Ismail bersama tokoh jaringan Alumni HMI diikuti ribuan orang yang hadir.

Kemudian tokoh jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia menyerahkan piagam deklarasi ke Mahfud MD.

Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) yang akan kontestasi dalam Pilpres 2024 di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement