Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati dan Tokoh Bangsa Ajak Masyarakat Kawal Pemilu 2024 untuk Cegah Kecurangan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |15:33 WIB
Megawati dan Tokoh Bangsa Ajak Masyarakat Kawal Pemilu 2024 untuk Cegah Kecurangan
Megawati Soekarnoputri (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PDI-Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri menyinggung situasi politik terkini terkait Pilpres 2024. Dia menyoroti putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang mencopot Ketua MK Anwar Usman karena terbukti melanggar etik.

"Putusan MKMK telah memberikan cahaya di tengah kegelapan situasi demokrasi Indonesia," kata Megawati dalam akun Youtube PDIP, seperti dikutip, (14/11/2023).

Anwar dianggap melanggar etik karena terlibat dalam merancang putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, Oktober lalu. Putusan itu merevisi syarat usia bagi calon capres-cawapres yang tertuang dalam UU Pemilu. Putusan itu memberikan jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Megawati juga mengingatkan agar publik berperan aktif dalam menjaga pemilu 2024 dari segala bentuk kecurangan. Ia menyebut gejala kecurangan sudah mulai terlihat. "Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi," kata Presiden RI ke-5 itu.

Putusan MK juga jadi tema yang disinggung bacapres Ganjar Pranowo dalam video yang diunggah di akun Instagram terverifikasi @ganjar_pranowo. Ganjar meminta publik tak hanya diam menyikapi putusan yang bermasalah itu.

"Indonesia kita masih sangat panjang perjalanannya. Saya berharap masa depan Indonesia dapat dibangun dengan fondasi dan nilai-nilai luhur bangsa tanpa tendensi apa pun yang mencederai demokrasi dan keadilan," kata Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/512/2968169/mardiono-sowan-ke-kiai-di-semarang-jelang-akhir-masa-kampanye-LTMlggVyfC.jpg
Mardiono Sowan ke Kiai di Semarang Jelang Akhir Masa Kampanye
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/337/2968087/mahfud-md-ajak-seluruh-elemen-jaga-negara-sebagai-pengabdian-kepada-allah-vGxKwTOfhV.jpg
Mahfud MD Ajak Seluruh Elemen Jaga Negara sebagai Pengabdian kepada Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/04/337/2965517/ganjar-tegas-kritisi-prabowo-soal-program-makan-siang-gratis-tidak-tepat-atasi-stunting-z8DpvA9kN1.jpg
Ganjar Tegas Kritisi Prabowo soal Program Makan Siang Gratis: Tidak Tepat Atasi Stunting!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/337/2963150/handphone-aiman-witjaksono-disita-tpn-ganjar-mahfud-akan-laporkan-penyidik-ke-propam-2eZDBOuxHH.jpg
Handphone Aiman Witjaksono Disita, TPN Ganjar-Mahfud Akan Laporkan Penyidik ke Propam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/512/2961209/pesta-rakyat-di-semarang-ganjar-pranowo-hadir-sapa-puluhan-ribu-pendukungnya-UOBOOEIdj5.jpg
Pesta Rakyat di Semarang, Ganjar Pranowo Hadir Sapa Puluhan Ribu Pendukungnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/512/2947125/ganjar-bansos-jangan-dipolitisasi-itu-hak-rakyat-yAX31F53ac.jpg
Ganjar : Bansos Jangan Dipolitisasi, Itu Hak Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement