Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

HUT Ke-78 Korps Brimob, Kapolri: Semoga Makin Unggul dan Profesional

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |15:35 WIB
HUT Ke-78 Korps Brimob, Kapolri: Semoga Makin Unggul dan Profesional
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto : Dok Polri)
A
A
A

 

JAKARTA - Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 pada Selasa (14/11/2023). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berharap Brimob semakin unggul dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

Dalam unggahan melalui akun Instagram pribadinya @listyosigitrabowo yang dilihat pada Selasa (14/11/2023), Jenderal Listyo menyebutkan Korps Brimob merupakan pasukan elite Polri yang menjadi salah satu pilar kekuatan dalam mempertahankan Indonesia.

“Di era modern ini, Korps Brimob senantiasa bertransformasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat Indonesia,” kata Listyo.

Mantan Kabareskrim Polri itu turut mendoakan supaya Korps Brimob bisa semakin unggul dan profesional dalam mengemban amanah.

“Dengan semangat dan jiwa korsa yang terus membara, semoga Korps Brimob semakin unggul dan profesional dalam mengemban amanah untuk menjaga keamanan ibu Pertiwi serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat dan berkelanjutan,” ujarnya.

“Selamat Hari Ulang Tahun Ke-78 Korps Brimob Polri Negara Aman Menuju Indonesia Maju. Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan. Salam Brigade!!!,” jelasnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/337/3166511/kapolri_jenderal_listyo_sigit-aHzm_large.jpg
Didesak Mundur, Ini Respons Kapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/337/3166509/kapolri_jenderal_listyo_sigit-pUGe_large.jpg
Presiden Prabowo Minta Polri-TNI Tindak Tegas Massa Anarkistis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164188/kapolri-qtyI_large.jpg
Kapolri Temui Gus Ubed di Ponpes Langitan Tuban, Jaga Silaturahmi dengan Ulama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/337/3155069/viral-RXla_large.jpg
Selayang Pandang Jenderal Hoegeng, Mantan Kapolri yang Dilarang Hadiri Hari Bhayangkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3152021/kapolri_sutanto-oAEB_large.jpg
3 Jenderal Adhi Makayasa Jadi Kapolri, Nomor 1 Penumpas Raja Judi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/337/3117420/polri-dMCw_large.jpg
Boni Hargens: Siapa pun Kapolrinya Sejak Dulu hingga Sekarang Pasti Dikritik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement