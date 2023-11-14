HUT Ke-78 Korps Brimob, Kapolri: Semoga Makin Unggul dan Profesional

JAKARTA - Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 pada Selasa (14/11/2023). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berharap Brimob semakin unggul dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

Dalam unggahan melalui akun Instagram pribadinya @listyosigitrabowo yang dilihat pada Selasa (14/11/2023), Jenderal Listyo menyebutkan Korps Brimob merupakan pasukan elite Polri yang menjadi salah satu pilar kekuatan dalam mempertahankan Indonesia.

“Di era modern ini, Korps Brimob senantiasa bertransformasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat Indonesia,” kata Listyo.

Mantan Kabareskrim Polri itu turut mendoakan supaya Korps Brimob bisa semakin unggul dan profesional dalam mengemban amanah.

“Dengan semangat dan jiwa korsa yang terus membara, semoga Korps Brimob semakin unggul dan profesional dalam mengemban amanah untuk menjaga keamanan ibu Pertiwi serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat dan berkelanjutan,” ujarnya.

“Selamat Hari Ulang Tahun Ke-78 Korps Brimob Polri Negara Aman Menuju Indonesia Maju. Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan. Salam Brigade!!!,” jelasnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)