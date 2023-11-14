Anak Presiden Ikut Pilpres 2024, Wapres Harap Netralitas Aparat Tetap Dijaga

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengharapkan agar netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, hingga Polri tetap dijaga meski anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Diketahui, putra sulung dari Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka ikut kontestasi Pilpres 2024, dan menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto.

“Kita harapkan walaupun anak Presiden ikut ya tetap netralitas tetap harus dijaga. mungkin Pak Agus boleh juga menyampaikan,” tegas Wapres dalam keterangannya saat ditanya awak media di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Lebih lanjut, Wapres menegaskan Pemilihan Umum harus diselenggarakan dengan jujur dan adil. Apalagi, pelaksanaan Pemilu bukan pertama kalinya bagi Indonesia.

“Ya saya kira Pemilu kita sekarang ini bukan yang pertama ya, kalau nggak salah sudah kelima kita ini. Jadi sebenarnya kita sudah punya pengalaman dan sudah menjadi, sudah ada aturannya, sudah ada komitmennya bahwa pemilu diselenggarakan dengan jujur, adil ya, jurdil, rahasia,” tegasnya.