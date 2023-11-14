Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Bakal Tindak Anggotanya yang Tak Netral pada Pilpres 2024

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |15:51 WIB
Kapolri Bakal Tindak Anggotanya yang Tak Netral pada Pilpres 2024
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bakal tindak anggotanya yang tak netral pada Pilpres 2024. (Ist)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan institusi Polri netral dalam tahapan Pemilu 2024. Hal itu dilakukan guna menciptakan suasana Pemilu yang damai dan aman.

Listyo menegaskan apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran aparat yang tidak bersikap netral, ia mengaku tak segan untuk memproses oknum tersebut.

“Kalau ada pertanyaan kalau kemudian ada yang melanggar komitmen tersebut, ya silakan saja dilapor. Tentu kita akan proses,” kata dia kepada wartawan, Selasa (14/11/2023).

Mantan Kabareskrim Polri itu meminta apabila ditemukan pelanggaran terkait sikap netralitas, ia meminta untuk segera dilaporkan dengan bukti yang cukup, tak sekadar isu.

“Namun sebaliknya, tentu harus ada bukti yang cukup. Jangan hanya framing, jangan hanya isu tapi kemudian ada bukti yang cukup,” ujarnya.

Dalam hal ini, Listyo mengatakan, tugas TNI-Polri adalah menjaga keutuhan masyarakat hingga keutuhan bangsa siapapun presiden dan wakil presiden yang terpilih nantinya.

“Karena kita sedang menghadapi permasalahan global dan kita semua harus bersatu dan siapapun presidennya nanti juga akan menghadapi itu dan bertanggung jawab terhadap rakyat,” ungkapnya.

