INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Pengundian Nomor Urut Pilpres 2024, Mahfud MD Temui FX Rudy di Solo

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |15:55 WIB
Jelang Pengundian Nomor Urut Pilpres 2024, Mahfud MD Temui FX Rudy di Solo
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden, Mahfud MD, melakukan pertemuan dengan Ketua DPC PDI-P Solo, FX Hadi Rudyatmo, di Solo, Jawa Tengah, pada Selasa (14/11/2023). Pertemuan tersebut terjadi di Hotel Alana Jalan Adi Sucipto, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, dari pukul 06.15 hingga 07.30 WIB.

Mahfud menyatakan bahwa pertemuan itu merupakan rangkaian dari safari politiknya di Rembang, Jawa Tengah, yang sudah dilaksanakan pada hari sebelumnya.

"Pagi ini tadi saya bertemu dengan Mas Rudyatmo (FX Rudy), sahabat lama saya. Kami sudah lama saling kenal, sering bertukar pikiran demi kebaikan dan kemajuan bangsa." ujar Mahfud.

Menurut Mahfud MD, pertemuan tersebut adalah kesempatan untuk berkumpul kembali dengan Rudy setelah cukup lama tidak bertemu. Ia juga menyebut bahwa mereka sebelumnya pernah bertukar pikiran di rumah FX Rudy, dan kali ini, mereka memanfaatkan waktu di Solo dengan ngopi dan sarapan bersama.

Rudy menambahkan bahwa pertemuan tersebut tidak hanya sekadar sarapan, melainkan juga membahas dukungan terhadap Mahfud yang berpasangan dengan Ganjar dalam Pilpres.

"Saya menemani Pak Mahfud sarapan ini tadi, sekalian ngobrol santai. Kepada beliau saya sampaikan beberapa hal terkait penguatan dukungan di basis massa riil yang memang semakin menggembirakan." ungkap Rudy

FX Rudy menegaskan bahwa keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk memasangkan Ganjar dengan Mahfud adalah sesuai dengan harapan rakyat. Menurut beliau bergabungnya tokoh nasionalis dan agamis yang dicitrakan melalui pasangan Ganjar-Mahfud merupakan anugerah bagi Indonesia.

Mahfud juga mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut tidak hanya berfokus pada kebersamaan tetapi juga memberikan masukan berharga.

"Banyak tadi yang kami obrolkan, santai dan hangat. Ada masukan-masukan dari beliau yang harus saya catat sebagai bekal penting dalam memasuki arena Pilpres ini. Beliau politikus senior yang sudah sangat banyak pengalaman sehingga masukan-masukannya sangat penting dan berharga bagi saya pribadi." jelas Mahfud

