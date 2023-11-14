Johnny Plate Divonis 15 Tahun Penjara, Jaksa Juga Ajukan Banding

JAKARTA - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo juga mengajukan banding atas putusan terdakwa eks Menkominfo, Johnny G. Plate yang telah divonis 15 tahun penjara.

Hal itu sebagaimana diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan, Syarief Sulaiman Nahdi.

"Menyatakan banding atas nama Johnny G. Plate," kata Syarief kepada wartawan, Selasa (14/11/2023).

Bukan hanya terhadap Johnny G. Plate, banding yang diajukan hari ini juga ditujukan untuk tiga terdakwa lain, yakni eks Dirut BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif; Direktur PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak; dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan.

"Iya betul, ada empat yang sudah banding," ujarnya.