HOME NEWS NASIONAL

Polda Metro Jaya Tak Jemput Paksa Firli Bahuri, Ini Alasannya

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |16:24 WIB
Polda Metro Jaya Tak Jemput Paksa Firli Bahuri, Ini Alasannya
Firli Bahuri (Foto : Okezone.com)
A
A
A

 

JAKARTA - Penyidik Polda Metro Jaya menjelaskan alasan tidak melakukan penjemputan paksa pada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (FB) meski pun hari ini kembali tidak hadir dalam pemeriksaan kedua di Polda Metro Jaya.

Firli sempat hadir dalam pemeriksaan saksi pertama di Bareskrim Polri pada 24 Oktober 2023. Namun dalam pemeriksaan tambahan pada hari Selasa 7 November 2023, Firli absen dengan alasan kunjungan kerja di Aceh. Kemudian hari ini dia kembali tak menghadiri panggilan penyidik karena alasan pemenuhan agenda Dewas KPK.

Menanggapi hal itu, Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Ade Safri Simanjuntak menyampaikan alasan pertimbangan pihaknya tidak menjemput paksa Firli Bahuri karena kapasitasnya sebagai saksi.

"Pertama kita panggil pada saat kapasitas sebagai saksi. Pemanggilan pertama, dan tidak hadir dan kemudian kita panggil ulang yang kedua ya kemudian yang sekarang adalah dalam kapasitas sebagai pemeriksaan keterangan tambahan," kata Ade kepada wartawan, Selasa (14/11/2023).

Saat ditanya upaya paksa Polda Metro Jaya dalam menjemput paksa Firli Bahuri, Ade hanya menjawab kepada semua pihak agar menunggu informasi selanjutnya.

"Nanti kita akan update berikutnya ya, yang jelas terkait dengan surat yang kita terima kemarin penyidik akan mempertimbangkan untuk jadwal pemeriksaan selanjutnya termasuk tempat pemeriksaan yang diminta oleh saudara FB selaku ketua KPK RI," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
