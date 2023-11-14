Jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia Dukung Ganjar - Mahfud: Pasangan Nasionalis dan Islam

JAKARTA - Jaringan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Muslimin Indonesia mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan calon (paslon) capres - cawapres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, untuk menang di pemilu presiden 2024. Mereka menyatakan dukungannya lantaran menilai kombinasi kedua paslon merupakan koalisi representasi kalangan nasionalis dan Islam yang ada di Indonesia.

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum Jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia, Ato' Ismail, dalam sambutannya selepas deklarasi dukungan kepada duet maut Ganjar-Mahfud di iNews Tower, Selasa (14/11/2023).

"Kami memutuskan mendukung Ganjar Mahfud karena koalisi dari Tokoh nasionalis dan tokoh Islam yang merupakan representasi dari Idiologi yang Hidup di masyarakat mulai sebelum kemerdekaan sampai sekarang," ujar Ato' sembari bersemangat.

BACA JUGA: Mahfud MD dan Hary Tanoe Hadiri Deklarasi Jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia

Ato' juga mengatakan, jaringan Alumni HMI dan Muslimin memberikan dukungan kepada paslon yang dikenal dekat dengan rakyat dan tegas melawan korupsi tersebut, lantaran keduanya adalah tokoh yang bersih dari pelanggaran HAM dan Penculikan Mahasiswa di tahun 1998.

"Keduanya juga merupakan Tokoh Yang Bersih dari Politik Dinasti Kronis yang Mengkhianati Reformasi 98 yang anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme," tutur Ato'.