Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia Dukung Ganjar - Mahfud: Pasangan Nasionalis dan Islam

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |16:28 WIB
Jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia Dukung Ganjar - Mahfud: Pasangan Nasionalis dan Islam
A
A
A

JAKARTA - Jaringan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Muslimin Indonesia mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan calon (paslon) capres - cawapres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, untuk menang di pemilu presiden 2024. Mereka menyatakan dukungannya lantaran menilai kombinasi kedua paslon merupakan koalisi representasi kalangan nasionalis dan Islam yang ada di Indonesia.

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum Jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia, Ato' Ismail, dalam sambutannya selepas deklarasi dukungan kepada duet maut Ganjar-Mahfud di iNews Tower, Selasa (14/11/2023).

"Kami memutuskan mendukung Ganjar Mahfud karena koalisi dari Tokoh nasionalis dan tokoh Islam yang merupakan representasi dari Idiologi yang Hidup di masyarakat mulai sebelum kemerdekaan sampai sekarang," ujar Ato' sembari bersemangat.

Ato' juga mengatakan, jaringan Alumni HMI dan Muslimin memberikan dukungan kepada paslon yang dikenal dekat dengan rakyat dan tegas melawan korupsi tersebut, lantaran keduanya adalah tokoh yang bersih dari pelanggaran HAM dan Penculikan Mahasiswa di tahun 1998.

"Keduanya juga merupakan Tokoh Yang Bersih dari Politik Dinasti Kronis yang Mengkhianati Reformasi 98 yang anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme," tutur Ato'.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/65/3138102//hmi_ciputat-In5R_large.jpg
Tokoh Alumni HMI Ciputat: Aplikasikan Nilai HMI untuk Umat dan Bangsa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement