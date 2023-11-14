Jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia Deklarasi Dukungan, Mahfud MD: Pemilu Harus Bermartabat

JAKARTA - Jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia menggelar deklarasi dukungan kepada Pro Ganjar-Mahfud menjelang kontestasi Pilpres 2024 di Jakarta Concert Hall (JCH) iNews Tower, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (14/11/2023) siang.

Bacawapres yang diusung PDI Perjuangan, Perindo, PPP, Hanura yakni Mahfud MD yang hadir pada deklarasi merespons positif. Ia berharap agar Pemilu Serentak 2024 mendatang bermartabat hingga tidak boleh dinodai kecurangan dan pemihakan.

"Saya senang karena ini relawannya sudah banyak berjubel, di berbagai daerah juga sambutannya hangat yang saya harapkan Pemilu ini harus bermartabat, tidak boleh dinodai oleh kecurangan dan pemihakan," kata Mahfud MD usai deklarasi.

Mahfud MD menegaskan bahwa Pemilu 2024 mencari pemimpin untuk memperbaiki Indonesia. Menurutnya jika diawali yang tidak baik akan tidak baik juga ke depannya.

"Kita akan mencari pemimpin yang untuk memperbaiki Indonesia, kalau pemimpin yang lahir tidak baik pemilu tidak baik Indonesia tidak akan pernah baik akan tersendat jalannya," ujarnya.