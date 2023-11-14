Jelang Pengundian Nomor Urut Mahfud MD Pakai Jargon HMI: Yakin, Usaha, Sampai

JAKARTA - Cawapres yang diusung Partai Perindo, Mahfud MD menyampaikan optimisme keberhasil menggunakan jargon HMI 'Yakin, Usaha, Sampai' jelang pengundian nomor urut yang akan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (14/11/2023) malam. Ia menyerahkan masalah nomor urut ke Yang Maha Kuasa.

"Ndak saya serahkan kepada yang maha kuasa nomor yang manapun insyaallah cocok karena kita optimis kita akan berhasil. Orang HMI itu yakin usaha sampai, yakin perjuangan kita menangkan itu arti yakin usaha sampai," kata Mahfud saat ditemui di Jakarta Concert Hall (JCH) iNews Tower, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat.

Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) yang akan kontestasi dalam Pilpres 2024 mendatang pada Senin (13/11/2023) di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.