HOME NEWS NASIONAL

Pemilu 2024, Kapolri: Tugas TNI-Polri Jaga Keutuhan Masyarakat serta Persatuan dan Kesatuan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |16:46 WIB
Pemilu 2024, Kapolri: Tugas TNI-Polri Jaga Keutuhan Masyarakat serta Persatuan dan Kesatuan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto : Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan tugas utama Polri dan TNI dalam menghadapi Pemilu serentak tahun 2024 adalah menjaga keutuhan masyarakat dan persatuan serta kesatuan Bangsa Indonesia

Ia menyampaikan hal itu usai mengikuti kegiatan penyematan tanda kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama di Istana Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Selasa (14/11/2023).

"Dan yang lebih utama tugas Polri bersama TNI bagaimana menjaga keutuhan masyarakat, bangsa, persatuan dan kesatuan. Itu yang utama. Siapapun presidennya," tegas Sigit.

Menurut Sigit, pihaknya menyerukan masyarakat untuk bersatu karena bangsa Indonesia sedang menghadapi permasalahan global.

Karena itu, siapapun presiden yang dipilih masyarakat, nantinya juga akan menghadapi dinamika global untuk bertanggung jawab terhadap rakyat.

"Jadi kita lebih utamakan menjaga persatuan dan kesatuan. Yang namanya keberagaman, bhinneka tunggal ika, Pancasila dan itu yang harus kita jaga bersama," ungkap mantan Kabareskrim Polri itu.

Halaman:
1 2
      
