Jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia Resmi Deklarasi Dukungan ke Ganjar-Mahfud MD

JAKARTA - Jaringan alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) dan Muslimin Indonesia mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjelang kontestasi Pilpres 2024 di Jakarta Concert Hall (JCH) iNews Tower, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (14/11/2023).

Ketua Umum Jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia Pro Ganjar-Mahfud, Ato' Ismail membacakan naskah piagam deklarasi diikuti tokoh jaringan alumni HMI dan ribuan massa yang hadir.

"Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, kami Jaringan Alumni HMI, dan Muslimin Indonesia dengan ini menyatakan kami mendukung H. Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 2024. Semoga Allah meridhoi," kata Ato.

Setelah pembacaan deklarasi, piagam deklarasi diserahkan Ato' langsung kepada Bacawapres yang diusung PDI Perjuangan, Partai Perindo, PPP dan Hanura yakni Mahfud MD didampingi Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Wakil Ketua Umum Tim Pemenangan Nasional (TPN) GP-MMD TGB Zainul Majdi dan Ahmad Basarah.

Merespons hal itu, Mahfud MD mengaku pernah aktif di HMI dan memimpin KAHMI. Ia menyebut bahwa deklarasi dari jaringan alumni HMI ini bukan untuk ekslusifisme melainkan inklusifisme Islam di Indonesia.

"Saya dulu aktif HMI pernah memimpin KAHMI ini punya irisan dengan ICMI yang baru saja melakukan Silatnas, Baitul Muslimin kalau itu diartikan sebagai organisasi PDIP saya sering khutbah disana, sering ceramah disana. Kalau Baitul Muslimin diartikan dalam arti generik bukan berarti organisasi itu ya masjid," ucap Mahfud.