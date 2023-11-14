Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia Resmi Deklarasi Dukungan ke Ganjar-Mahfud MD

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |16:52 WIB
Jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia Resmi Deklarasi Dukungan ke Ganjar-Mahfud MD
A
A
A

JAKARTA - Jaringan alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) dan Muslimin Indonesia mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjelang kontestasi Pilpres 2024 di Jakarta Concert Hall (JCH) iNews Tower, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (14/11/2023).

Ketua Umum Jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia Pro Ganjar-Mahfud, Ato' Ismail membacakan naskah piagam deklarasi diikuti tokoh jaringan alumni HMI dan ribuan massa yang hadir.

"Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, kami Jaringan Alumni HMI, dan Muslimin Indonesia dengan ini menyatakan kami mendukung H. Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 2024. Semoga Allah meridhoi," kata Ato.

Setelah pembacaan deklarasi, piagam deklarasi diserahkan Ato' langsung kepada Bacawapres yang diusung PDI Perjuangan, Partai Perindo, PPP dan Hanura yakni Mahfud MD didampingi Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Wakil Ketua Umum Tim Pemenangan Nasional (TPN) GP-MMD TGB Zainul Majdi dan Ahmad Basarah.

Merespons hal itu, Mahfud MD mengaku pernah aktif di HMI dan memimpin KAHMI. Ia menyebut bahwa deklarasi dari jaringan alumni HMI ini bukan untuk ekslusifisme melainkan inklusifisme Islam di Indonesia.

"Saya dulu aktif HMI pernah memimpin KAHMI ini punya irisan dengan ICMI yang baru saja melakukan Silatnas, Baitul Muslimin kalau itu diartikan sebagai organisasi PDIP saya sering khutbah disana, sering ceramah disana. Kalau Baitul Muslimin diartikan dalam arti generik bukan berarti organisasi itu ya masjid," ucap Mahfud.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183006//mahfud_md-TdiK_large.jpg
Mahfud MD: Hakim yang Bisa Buktikan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu, Bukan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182050//yusril-W6hN_large.jpg
Yusril, Otto hingga Mahfud Sambangi Istana, Bakal Dilantik jadi Komite Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182029//agus_taufik-nb13_large.jpg
Fenomena Zohran Mamdani dan Energi Baru Politik Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179877//mahfud_md-mrTE_large.jpg
Terungkap! Ini Isi Pertemuan Purnawirawan Jenderal Polri dengan Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179852//mahfud_md_bersama_purn_jenderal_polri-x3gp_large.jpg
Mahfud MD Diskusi dengan Purnawirawan Jenderal, Bahas Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179259//mahfud_md-KNw5_large.jpg
Mahfud MD: Polri Bongkar Puluhan Ribu Kasus Narkoba Bukti Jalankan Asta Cita Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement