Mahfud MD Bakal Cuti Tiap Jumat saat Kampanye Pilpres 2024

JAKARTA - Cawapres yang diusung Partai Perindo, Mahfud MD bakal mengajukan cuti kerja sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) setiap hari Jumat saat memasuki tahapan masa kampanye Pilpres 2024. Diketahui masa kampanye akan dimulai pada 28 November 2023.

"Saya hari ini cuti, besok (masuk tahapan kampanye) setiap hari Jumat saya cuti, kan sudah cukup Jumat, Sabtu, Minggu sudah banyak," kata Mahfud MD kepada wartawan di iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023).

Sebelumnya, Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik di KPU mengatakan usai ditetapkan sebagai pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024. Ketiganya diperbolehkan mengikuti masa kampanye kepada tiga selama 75 hari.

"Selanjutnya pada kesempatan ini juga kami akan menyampaikan tentang masa kampanye," kata Idham Holik di KPU, Senin 13 November 2023.

Untuk masa kampanye akan dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang.

"Masa kampanye untuk pasangan capres dan wakil presiden, sama halnya dengan masa kampanye untuk pemilu anggota legislatif yaitu akan dimulai pada tgl 28 November 2023 dan akan berlangsung 75 hari ke depan atau sampai dengan tanggal 10 Februari 2024," katanya.