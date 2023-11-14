Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Pengundian Nomor Urut Capres di KPU, Massa Pendukung Ganjar-Mahfud Bertahan Diguyur Hujan

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |19:51 WIB
Jelang Pengundian Nomor Urut Capres di KPU, Massa Pendukung Ganjar-Mahfud Bertahan Diguyur Hujan
Massa pendukung Ganjar-Mahfud bertahan, meski diguyur hujan jelang pengundian nomor urut capres-cawapres. (MPI/Rifqi Herjoko)
A
A
A

 

JAKARTA - Massa pendukung capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD memilih bertahan di sekitar Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), meski diguyur hujan. Mereka masih bertahan di tengah hujan jelang pengundian nomor urut capres-cawapres di Pilpres 2024.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI), hujan mengguyur kawasan sekitar KPU RI sejak pukul 19.20 WIB. Kondisi itu membuat massa dari salah satu paslon membubarkan diri untuk berteduh.

Aparat kepolisian juga ikut menepi untuk memakai jas hujan. Namun, ada massa pendukung Ganjar-Mahfud memilih bertahan di bawah guyuran hujan.

Halaman:
1 2
      
