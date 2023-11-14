Jelang Pengundian Nomor Urut Capres di KPU, Massa Pendukung Ganjar-Mahfud Bertahan Diguyur Hujan

JAKARTA - Massa pendukung capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD memilih bertahan di sekitar Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), meski diguyur hujan. Mereka masih bertahan di tengah hujan jelang pengundian nomor urut capres-cawapres di Pilpres 2024.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI), hujan mengguyur kawasan sekitar KPU RI sejak pukul 19.20 WIB. Kondisi itu membuat massa dari salah satu paslon membubarkan diri untuk berteduh.

Aparat kepolisian juga ikut menepi untuk memakai jas hujan. Namun, ada massa pendukung Ganjar-Mahfud memilih bertahan di bawah guyuran hujan.