HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoe Paparkan Alasan Mendukung Ganjar-Mahfud di Pemilu 2024

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |20:00 WIB
Hary Tanoe Paparkan Alasan Mendukung Ganjar-Mahfud di Pemilu 2024
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menyampaikan alasannya memberikan dukungan kepada pasangan calon (paslon) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, dalam pemilu Presiden 2024.

Pria yang akrab disapa HT ini, memaparkan alasannya saat memberikan sambutan dalam acara 'Deklarasi Jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia Pro Ganjar-Mahfud di Jakarta Concert Hal (JCH) iNews Tower, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (14/11/2023) siang.

HT menjelaskan paslon Ganjar - Mahfud, sering mengajak dirinya berdiskusi perihal pembangunan Indonesia di masa mendatang. HT menilai ajakan diskusi dari keduanya, memiliki kesamaan visi dan misi Partai Perindo perihal kesejahteraan Indonesia.

"Saya sering berdiskusi dengan pak Ganjar, beliau juga orientasinya bagaimana mempercepat pembangunan rakyat kecil. Kalau pak Mahfud, sudah tidak bisa dipungkiri lagi, beliau memang pakarnya di bidang hukum dan pemberantasan korupsi," kata HT.

Keduanya, lanjut Hary Tanoesoedibjo, memiliki pengalaman di tingkat legislatif, yudikatif dan eksekutif pemerintahan secara mapan.

"Dan tadi sudah disinggung juga, beliau berdua sudah mapan, sudah pernah di legislatif DPR RI dan juga di eksekutif, pak Ganjar dua periode sebagai Gubernur Jawa Tengah. Sedangkan Pak Mahfud sebagai menteri bahkan bonusnya di yudikatif, sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi," jelas mertua dari pebulutangkis Kevin Sanjaya tersebut.

Lebih lanjut, Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan dirinya mengetahui dengan pasti pola kehidupan sehari-hari dari Ganjar dan Mahfud, memiliki gaya sederhana. Bukan karena dibuat-buat, namun secara organik, kehidupan keduanya benar-benar merakyat.

