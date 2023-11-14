Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoesoedibjo Bersama Megawati Tiba di KPU Jelang Pengundian Nomor Urut Capres

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |20:17 WIB
Hary Tanoesoedibjo Bersama Megawati Tiba di KPU Jelang Pengundian Nomor Urut Capres
A
A
A

JAKARTA - Ketua umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, bersama Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tiba di KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023) malam WIB. Ketum-ketum parpol pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD itu bakal menyaksikan langsung pengundian nomor urut capres.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI), Hary Tanoe dan Megawati hadir di KPU RI sekitar pukul 20.05 WIB. Mereka langsung masuk ke dalam KPU RI untuk mengikuti acara pengundian.

Sementara itu, Ganjar-Mahfud telah hadir terlebih dahulu di lokasi sekitae pukul 18.56. Keduanya terpantau hadir ditemani istri masing-masing.

Sebagai informasi, acara pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024 telah berlangsung sejak pukul 18.30 WIB. Acara tersebut diawali dengan gala dinner KPU bersama para capres-cawapres.

Tiga pasangan capres-cawapres, yaitu Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, terpantau hadir di acara pengundian nomor urut malam ini. Acara pengundian itu dapat disaksikan secara langsung di Youtube KPU RI.

(Khafid Mardiyansyah)

      
