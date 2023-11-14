Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pengundian Nomor Urut Capres-Cawapres, Gibran dan Kaesang Sungkem ke Megawati

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |20:22 WIB
Pengundian Nomor Urut Capres-Cawapres, Gibran dan Kaesang Sungkem ke Megawati
Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep sungkem ke Megawati Soekarnoputri. (MPI/Jonathan Simanjuntak)
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar pengundian dan penetapan nomor urut capres dan cawapres pada Pilpres 2024. Sebelum pengundian nomor urut itu, cawapres Gibran Rakabuming Raka dan Ketum PSI Kaesang Pangarep sungkem ke hadapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pantauan di lokasi, momen itu tejadi setelah ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tiba di Halaman Kantor KPU.

Setelah semuanya disambut masing-masing pendukung, setiap pasangan calon pasangan capres dan cawapres duduk di tempat yang telah disediakan.

Tiba-tiba Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep terbangun dari kursinya. Mereka menghampiri bagian tengah barisan di mana terdapat rombongan dari pasangan capres dan cawapres Ganjar-Mahfud.

Halaman:
1 2
      
