HOME NEWS NASIONAL

Duduk Samping Ganjar, Megawati dapat Salam Hormat dari Prabowo Subianto di KPU

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |20:25 WIB
Duduk Samping Ganjar, Megawati dapat Salam Hormat dari Prabowo Subianto di KPU
A
A
A

JAKARTA - Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendapatkan salam penghormatan dari calon presiden (capres) Prabowo Subianto setibanya di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023).

Megawati terlihat duduk disamping capres Ganjar Pranowo setibanya di KPU. Sebelum Prabowo Subianto memberikan salam hormat pada Megawati, terlebih dahulu calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka yang datang untuk menyalami Megawati.

Sementara itu, diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) yang akan kontestasi dalam Pilpres 2024 mendatang pada Senin (13/11/2023).

Adapun penetapan paslon Capres-Cawapres setelah KPU verifikasi berkas ketiga pasangan. Penetapan tertuang dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632/2023 tentang penetapan calon presiden dan calon wakil presiden pemilihan umum tahun 2024.

Halaman:
1 2
      
