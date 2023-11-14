Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ketum Parpol Pendukung Dampingi Ganjar-Mahfud saat Pengundian Nomor Urut

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |20:32 WIB
Ketum Parpol Pendukung Dampingi Ganjar-Mahfud saat Pengundian Nomor Urut
Ketum parpol pendukung dampingi Ganjar-Mahfud saat pengambilan nomor urut capres-cawapres.(MPI)
JAKARTA - Ketua Umum partai politik pendukung Ganjar-Mahfud menunjukkan kekompakannya dengan ikut mendampingi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang didukungnya saat pengambilan nomor urut untuk Pilpres 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono dan Ketua Umum partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) berada di sisi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Hanya pasangan Ganjar-Mahfud yang hanya didampingi para ketua umum. Sementara, pasangan Capres dan Cawapres lainnya tidak didampingi secara lengkap oleh Ketua umum partai politik pendukungnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan melaksanakan pengundian nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) dalam kontestasi Pilpres 2024, Selasa (14/11) malam di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

