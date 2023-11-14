Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News Nomor Urut di Pilpres 2024: Anies-Muhaimin 1, Prabowo-Gibran 2, Ganjar-Mahfud 3

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |20:42 WIB
Breaking News Nomor Urut di Pilpres 2024: Anies-Muhaimin 1, Prabowo-Gibran 2, Ganjar-Mahfud 3
A
A
A

JAKARTA - Nomor urut untuk Pemilihan Presiden 2024 akhirnya telah diputuskan.

Dengan sistem undian, pasangan nomor urut satu dipegang pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, sedangkan nomor urut 2 dipegang Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Nomor Urut 3 dipegang Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) yang akan kontestasi dalam Pilpres 2024 mendatang pada Senin (13/11/2023) di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

Adapun penetapan paslon Capres-Cawapres setelah KPU verifikasi berkas ketiga pasangan. Penetapan tertuang dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632/2023 tentang penetapan calon presiden dan calon wakil presiden pemilihan umum tahun 2024.

"Sesuai Pasal 235 ayat 1 telah dilakukan sidang pleno tertutup telah menyatakan bahwa pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang diusulkan NasDem, PKB, PKS telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pemilu Serentak 2024. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusulkan PDIP, PPP, Perindo, hanura telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pemilu Serentak 2024," kata Komisioner KPU RI, Idham Khalik saat konferensi pers.

(Khafid Mardiyansyah)

      
pilpres Pemilu 2024 Pilpres 2024
