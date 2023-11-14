Sah! Ganjar-Mahfud Nomor Urut 3 pada Pilpres 2024

JAKARTA - Capres-cawapres yang didukung Perindo, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi menggunakan nomor urut 3 di kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Mereka mendapatkan nomor urut tersebut usai melakukan antrean di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mulanya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari meminta ketiga pasangan calon termasuk Ganjar dan Mahfud untuk mengambil nomor urut sebagai nomor kunci di Pemilu 2024.

Alhasil, Ganjar resmi mendapatkan nomor urut 3 dalam mengarungi Pilpres 2024. Sontak, nomor tersebut membuat sorak Sorai pendukung Ganjar-Mahfud Bergemuruh seketika.

Adapun, Anies Cak Imin mendapatkan nomor urut 1 sedangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) yang akan kontestasi dalam Pilpres 2024 mendatang pada Senin (13/11/2023) di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.