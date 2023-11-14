Ganjar-Mahfud Nomor Urut 3, Para Pendukung Riuh dan Teriakkan Yel-Yel

JAKARTA - Para pendukung pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD bersorak-sorai setelah pengundian nomor urut di KPU RI, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Mereka mengeluarkan papan dengan tulisan angka 3 Ganjar-Mahfud Capres dan Cawapres 2024. Tak lupa para pendukung juga menyanyikan yel-yel setelah nomor urut telah ditetapkan oleh KPU RI.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi mendapat nomor urut 3 di kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Mereka mendapatkan nomor urut tersebut usai melakukan antrean di Komisi Pemilihan Umum (KPU).