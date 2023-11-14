Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dapat Nomor Urut 3 di Pemilu 2024, Ganjar Tunjukkan Salam Metal

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |20:57 WIB
Dapat Nomor Urut 3 di Pemilu 2024, Ganjar Tunjukkan Salam Metal
A
A
A

JAKARTA - Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi mendapatkan nomor urut 3 pada Pemilu 2024. Setelah mendapatkan nomor urut 3 pada Pilpres 2024, Ganjar langsung menunjukan salam metal kepada pendukungnya.

Pantauan di lokasi, Ganjar Pranowo-Mahfud MD memilih nomor urut capres-cawapresnya setelah pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Mengetahui dirinya mendapat nomor urut 3 pada Pemilu 2024, Ganjar pun langsung mengangkat tangan membentuk jari metal.

Salam metal kerap digaungkan sebagi kalimat ‘Menang Total’. Sesuai namanya, salam metal ini menggunakan tiga jari simbol metal.

Geliat Ganjar kemudian langsung disambut meriah oleh massa pendukung yang turut hadir, termasuk pimpinan parpol pendukung dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Mereka kemudian kembali dengan lantang menyanyikan yel-yel.

“Dengan demikian nomor urut capres-cawapres nomor urut 1 untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Nomor urut 2 untuk pasangan Prabowo Subianto, Nomor urut 3 untuk pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Selasa (14/11/2023).

Halaman:
1 2
      
