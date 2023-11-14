Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Masa Depan Hutan Indonesia, Pembangunan Berkelanjutan Jadi Pijakan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |21:16 WIB
Masa Depan Hutan Indonesia, Pembangunan Berkelanjutan Jadi Pijakan
A
A
A

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya melakukan pertemuan bersama 20 Guru Besar dan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada guna mendapat masukan dari para akademisi mengenai Reorientasi Paradigma Pembangunan Kehutanan Indonesia Berkelanjutan.

"Kita hadir di sini untuk bersama melihat paradigma pembangunan kehutanan dan hal-hal yang mungkin bisa diidentifikasi reorientasinya," ujar Menteri Siti saat mengawali Expert Meeting Reorientasi Paradigma Pembangunan Kehutanan Indonesia Berkelanjutan di Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Menteri Siti mengatakan pertemuan kali ini paling tidak dapat mengawali brainstorming dengan mengangkat referensi-referensi teoritik terlebih dulu.

"Sehingga acara ini bukan acara rapat kerja atau diskusi, tetapi agenda expert meeting, pembahasan kepakaran subtansial,” katanya.

Menteri Siti mengatakan Reorientasi Paradigma Pembangunan Kehutanan Indonesia Berkelanjutan penting untuk diformulasikan saat ini. Dengan begitu dapat menjadi catatan penting untuk pengelolaan kehutanan kedepan termasuk Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN).

Pada kesempatan tersebut, Guru Besar Universitas Gadjah Mada Prof. San Afri Awang mengatakan pihaknya mengapresiasi hal-hal yang sudah dilaksanakan oleh KLHK. Banyak hal yang dilakukan, termasuk terobosan-terobosan melalui corrective actions, dan program-program lain dari KLHK selama 9 tahun.

"Untuk hal-hal yang begitu rasanya kita tidak perlu mendiskusikannya, tetapi hal-hal yang memang kita perlu kembangkan kedepan," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Hutan Indonesia KLHK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183812//udang-tUpe_large.jpg
KLHK Musnahkan 5 Ton Udang Terkontaminasi Zat Radioaktif Cesium-137 di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171076//banjir_bali-Exit_large.jpg
Alih Fungsi Lahan Diduga Jadi Biang Kerok Banjir Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171038//pencemaran-9duI_large.jpg
5.476 Perusahaan Langgar Aturan Lingkungan, KLH Siapkan Penegakan Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171037//hotel-7LwT_large.png
Ratusan Hotel di Bali Langgar Aturan Lingkungan, Terancam Dicabut Izin Usahanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/320/3166014//green_summit-ruM8_large.jpg
Dorong Ekonomi Hijau, Indonesia Targetkan Pertumbuhan 8 Persen di 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/320/3165954//sampah-uXRp_large.png
Bisakah Indonesia Bebas Sampah pada 2029? Ini Strateginya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement