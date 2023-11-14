Foto-Foto Ganjar-Mahfud MD Beri Salam Metal Usai Dapat Nomor Urut 3 di Pilpres 2024

JAKARTA - Calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD langsung memberikan salam metal usai resmi menggunakan nomor urut 3 di kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sementara itu, diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2.

“Berdasarkan pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden, ditetapkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai berikut nomor urut 1 nama pasangan calon H. Anies Rasyid Baswedan, PhD dan Dr. H. Abdul Muhaimin Iskandar partai pengusul Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera,” ungkap Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang memcabakan berita acara pengundian nomor urut Capres-Cawapres.