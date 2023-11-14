Ganjar Pranowo: Kita Sedang Disuguhkan Tontonan Drakor yang Sangat Menarik

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo menyebut saat ini rakyat Indonesia sedang disuguhkan tontonan ‘drakor’ yang sangat menarik. Drakor itu disebut bisa sampai menimbulkan kegelisahan di tengah rakyat.

Hal ini disampaikan Ganjar saat memberikan sambutan dalam kegiatan pengundian nomor urut pasangan Capres-Cawapres yang dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa (14/11/2023) malam ini.

"Beberapa hari ini kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik," kata Ganjar dalam sambutannya.

Ganjar menyebut drama-drama tersebut seharusnya tidak perlu terjadi. Dia tak menjabarkan drama yang dimaksud, tapi dia mengisyaratkan bahwa drama itu justru membuat kegelisahan banyak pihak di Tanah Air.

“Kita menangkap apa yang menjadi kegelisahan suasana kebatinan yang muncul di masyarakat," ujarnya.

"Ada tokoh agama, ada guru-guru bangsa, ada seniman, ada budayawan, ada teman-teman jurnalis, ada para pemred, para aktivis mahasiswa, dan semuanya sedang menyuarakan kegelisahan itu," tutur dia melanjutkan.