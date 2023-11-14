Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Dapat Nomor Urut 3, Pendukung Ganjar-Mahfud Gegap Gempita Teriak Metal Menang Total!

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |23:22 WIB
Dapat Nomor Urut 3, Pendukung Ganjar-Mahfud Gegap Gempita Teriak Metal Menang Total!
Pendukung Ganjar-Mahfud saat penentuan nomor urut capres-cawapres Pilpres 2024. (Foto: Dok Ist)
JAKARTA - Salam Metal! Menang Total! Teriakan itu langsung bergema di kantor KPU Jakarta saat Capres 2024 Ganjar Pranowo mengangkat nomor urut tiga. Sontak para pendukung langsung mengacungkan tiga jari sebagai tanda metal alias menang total.

"Metal! Ganjar Mahfud menang total. Ganjar Mahfud nomor tiga. Nggak ada lawan," teriak ribuan pendukung Ganjar Mahfud yang menanti di luar gedung KPU, Selasa (14/11/2023) malam.

Mereka yang telah menyiapkan angka 3 langsung mengangkat tinggi-tinggi sambil bernyanyi. Lagu-lagu dangdut hingga lagu anak-anak dinyanyikan dengan lirik diubah Ganjar Mahfud. Iringan angklung membuat suasana semakin meriah.

"Nomor tiga siapa yang punya, nomor tiga siapa yang punya, nomor tiga siapa yang punya, yang punya Ganjar-Mahfud," nyanyi mereka kompak.

Ada juga lagu andeca andeci, ikan dalam kolam hingga satu satu aku sayang Ganjar dinyanyikan dalam kesempatan itu. Meski badan basah kuyup usai kehujanan, namun semangat mereka tetap tidak luntur.

"Senang sekali pak Ganjar-Mahfud dapat nomor urut tiga. Tiga itu artinya metal, menang total. Semoga pak Ganjar Mahfud menang satu putaran," ucap Naya (17) salah satu pendukung Ganjar.

Foto-Foto Ganjar-Mahfud MD Beri Salam Metal Usai Dapat Nomor Urut 3 di Pilpres 2024 

Naya dan puluhan teman-teman muda lainnya sengaja datang ke KPU untuk memberikan dukungan pada capres cawapres idamannya itu. Meski hujan, ia tetap bertahan demi memperjuangkan apa yang diimpikan.

"Kami anak muda pasti dukung pak Ganjar dan pak Mahfud. Demi Indonesia lebih maju lagi," ucapnya.

Hal senada disampaikan A Tobing, pendukung Ganjar lainnya. Ia mengaku sangat puas dengan nomor urut tiga yang didapatkan pasangan Ganjar Mahfud.

"Ini pas banget, sesuai yang kami harapkan. Ganjar Mahfud menang total. Tiga ini simbol metal, artinya menang total. Pokoknya Ganjar Mahfud menang total satu putaran," ucapnya.

