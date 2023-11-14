Ganjar Pranowo Ajak Masyarakat Ikut Pemilu 2024 Bebas KKN: Inilah Amanat Konstitusi

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) yang diusung Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ganjar Pranowo menuturkan bahwa semua elemen masyarakat harus bisa memastikan arah reformasi haeus dituntaskan. Kata dia, demokrasi harus berjalan jujur dan adil (Jurdil).

Hal itu disampaikan usai pengundian nomor urut Capres Cawapres untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, (14/11/2023).

"Setelah ini kita mesti bisa memastikan bahwa arah reformasi mesti kita tuntaskan. Demokrasi yang berjalan jurdil," katanya.

Kata Ganjar, Pemilu 2024 nanti harus berjalan tanpa ada unsur KKN dan menjunjung tinggi integritas.

"Situasi yang bisa berjalan pada rel dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh, jauh sekali dari unsur KKN, harus kita pastikan," ucapnya.