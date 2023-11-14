Ganjar-Mahfud dapat Nomor Urut 3 di Pemilu 2024, HT Sebut Tanda Kemenangan

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanosoedibjo menyebut makna angka 3 sangat dalam saat pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapat nomor urut 3 pada Pemilu 2024. Ia pun menyebut hal itu menjadi tanda-tanda kemenangan.

“Saya rasa makna angka tiga itu sangat dalam, ini mudah-mudahan tanda kemenangan Ganjar-Mahfud,” ungkap Hary Tanosoedibjo di Kantor KPU, Selasa (14/11/2023).

Hary lantas menyebut bahwa nomor tiga bisa dimaknai sesuai dengan sila ketiga pada Pancasila. Ia juga menyebut angka tiga yang didapatkan merupakan nomor yang baik.

“Untuk pasangan Ganjar-Mahfud nomor yang baik menurut saya karena sila ketiga Pancasila itu kan Persatuan Indonesia,” ungkapnya.

Ia juga menuturkan bahwa untuk mencapai Persatuan Indonesia perlu mencapai kesejahteraan terlebih dahulu. Ia meyakini jika kesejahteraan dapat dicapai maka Persatuan Indonesia akan semakin kuat.

“Kalau kita bicara persatuan Indonesia maka kesejahteraan itu harus lebih dulu, baru Indonesia bisa kuat baru persatuan kesatuan itu akan kuat,” tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)