Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berantas Korupsi, Institusi Penegak Hukum Diminta Jaga Kekompakan Cegah Adu Domba

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |23:49 WIB
Berantas Korupsi, Institusi Penegak Hukum Diminta Jaga Kekompakan Cegah Adu Domba
Diskusi publik tentang pemberantasan korupsi. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Pemberantasan korupsi merupakan salah satu cita-cita reformasi dan jalan yang diharapkan oleh rakyat dalam mencapai kesejahteraan. Perlu kekompakan dan kehormanisan antara penegak hukum, yakni KPK, kepolisian, kejaksaan dan peradilan untuk dapat membumihanguskan korupsi.

Menurut aktivis 98 Fahri Hamzah, antarlembaga penegak hukum perlu dipastikan bekerja bersama-sama. Jika terdapat disharmoni antarpenegak hukum, kata dia, berpotensi diadu domba oleh pihak yang tidak ingin pemberantasan korupsi berjalan sistematis, terstruktur dan masif.

“Dikhawatirkan akan ada penumpang gelap yang tidak ingin pemberantasan korupsi dijalankan secara sistemik dan tuntas," katanya saat menjadi narasumber pada diskusi publik di Aula Student Center, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

BACA JUGA:

Ketua KPK Bakal Beberkan Kasus Dugaan Gratifikasi Wamenkumham 

Fahri mengatakan, KPK berikut pimpinannya saat ini bekerja semakin profesional. Mereka bekerja di atas undang-undangnya yang sudah diperbaiki.

Jika kasus yang saat ini menjerat Ketua KPK Firli Bahuri terjadi sebelum UU KPK direvisi maka dapat menimbulkan cicak vs buaya IV. Dia meminta KPK harus didukung untuk fokus menyelesaikan kerjanya dengan menuntaskan pekerjaannya. Setelah itu dipersilakan kepolisian mengungkap kasus di baliknya.

BACA JUGA:

Buntut OTT Pejabat di Sorong, KPK Segel Ruang Anggota BPK 

"Karena kalau membiarkan ini terjadi (perkara Firli dan SYL ditangani bersamaan), bisa-bisa si tersangka itu bilang, seharusnya saya tidak jadi tersangka. Karena dia telah saya laporkan. Ini kekacauan fiktif tidak boleh kita biarkan," paparnya.

Dia berpesan kepada mahasiswa untuk melihat KPK dan kepolisian secara profesional. Tidak boleh membiarkan pihak yang ingin membenturkan kedua institusi pemberantasan korupsi tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181983/sarifuddin-lNJk_large.jpg
DPR Minta RKUHAP Atur Batas Waktu Penyidikan Agar Tidak Dijadikan ATM Oknum Penegak Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/337/3155138/rkuhap-D0Nc_large.jpg
Komnas Perempuan Usul RKUHAP Mengatur Penyelidik Harus Beri Kesimpulan Suatu Laporan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154561/mpr-8ZPD_large.jpg
MPR dan MA Sepakat Penegakan Hukum Berpihak pada HAM dan Mediasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/337/3146901/prabowo_naikkan_gaji_hakim_ky_harus_diikuti_komitmen_moral_jaga_integritas-TQvl_large.jpg
Prabowo Naikkan Gaji Hakim, KY: Harus Diikuti Komitmen Moral Jaga Integritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/337/3116416/profesor-poSQ_large.jpg
Berkontribusi dalam Hukum Industri & Perdagangan, Profesor Ariawan Gunadi Raih Penghargaan Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/337/3113609/asas_dominus_litis_di_rkuhap_dinilai_ciptakan_lembaga_monopolistik-aOuN_large.jpg
Asas Dominus Litis di RKUHAP Dinilai Ciptakan Lembaga Monopolistik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement