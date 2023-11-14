Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar-Mahfud Nomor Urut 3, Hary Tanoe: Seperti Sila Ketiga Persatuan Indonesia

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |23:56 WIB
Ganjar-Mahfud Nomor Urut 3, Hary Tanoe: Seperti Sila Ketiga Persatuan Indonesia
Hary Tanoesoedibjo. (Foto: MPI)
JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyebut angka 3 merupakan nomor yang baik. Hal itu menanggapi pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang mendapatkan nomor urut 3 untuk Pilpres 2024.

Hary Tanoe menyebut bahwa nomor urut tiga memiliki makna yang kuat seperti makna sila ketiga pada Pancasila.

“Untuk pasangan Ganjar-Mahfud nomor yang baik menurut saya karena sila ketiga Pancasila itu kan Persatuan Indonesia,” kata Hary Tanoesoedibjo di Kantor KPU, Selasa (15/11/2023).

 BACA JUGA:

Hary Tanoe lantas menyinggung bahwa tujuan Persatuan Indonesia harus terus digelorakan. Ia pun meminta agar kesejahteraan harus lebih dulu dicapai sebelum memperkuat persatuan.

“Kalau kita bicara Persatuan Indonesia maka kesejahteraan itu harus lebih dulu, baru Indonesia bisa kuat baru persatuan kesatuan itu akan kuat,” kata dia.

Sebagai informasi, Hary Tanosoedibjo turut mendampingi pasangan Ganjar-Mahfud bersama ketum parpol pendukung lainnya yakni Megawati Soekarnoputri dari PDIP, Oesman Sapta Odang (Oso) dari Hanura, dan Muhamad Mardiono dari PPP.

 BACA JUGA:

Dalam agenda KPU, Capres-cawapres yang didukung Perindo, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi menggunakan nomor urut 3 di kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Mereka, mendapatkan nomor urut tersebut usai melakukan antrean di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mulanya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari meminta ketiga pasangan calon termasuk Ganjar dan Mahfud untuk mengambil nomor urut sebagai nomor kunci di Pemilu 2024.

