Cuaca Jakarta Hari Ini, Jaksel-Jaktim Diguyur Hujan Siang hingga Malam

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, Selasa (14/11/2023). Sejumlah wilayah diguyur hujan saat siang hari.

BMKG lewat situs resminya menginformasikan, cuaca seluruh Ibu Kota Jakarta cerah berawan pada pagi hari.

BACA JUGA:

Bibit Siklon Tropis 17W Terdeteksi di Utara Papua, BMKG: Waspadai Dampak Cuacanya

Sementara hujan ringan terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur saat siang hari. Hujan di dua wilayah ini juga bakal berlanjut sampai malam.

BMKG memberikan peringatan dini waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat yang dapat terjadi di sebagian wilayah Jaksel pada sore menjelang malam hari.

BACA JUGA:

Adapun suhu berkisar antara 24-31 derajat celsius dengan kelembapan 70-95 persen.

(Qur'anul Hidayat)