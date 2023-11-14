Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KJP Remaja yang Terlibat Tawuran di Johar Baru Terancam Dicabut

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |09:13 WIB
KJP Remaja yang Terlibat Tawuran di Johar Baru Terancam Dicabut
pemuda yang terlibat tawuran di Johar Baru (foto: dok ist)
JAKARTA - Sebanyak 19 remaja yang terlibat tawuran di Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat terancam akan dicabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) karena telah melanggar aturan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang berlaku.

"Yang diamankan ini ada pelajar. Jika mereka menerima KJP yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa terancam dicabut sesuai dengan ketentuan aturan," kata Lurah Kampung Rawa, Ferry Zahrudin saat dihubungi, Selasa (13/11/2023).

Ferry mengungkapkan, pihaknya masih menunggu data - data nama pelajar yang terlibat dalam tawuran khususnya yang menerima KJP. Yang mana, nantinya data tersebut akan langsung dikirim ke tingkat Pemerintah Kota Jakarta Pusat.

"Data itu akan menjelaskan peranan pelajar ini apa dalam tawuran. Semua data yang kami dapat nanti langsung kita tujukan ke Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat," kata Ferry.

Sebelumnya diberitakan belasan remaja berhasil ditangkap jajaran Satreskrim Polsek Johar Baru lantaran kedapatan melakukan tawuran di Gang T, Kelurahan Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat. Petugas berhasil mengamankan 15 remaja dan kemudian sejumlah remaja kembali diamankan hingga bertambah menjadi 19 remaja.

