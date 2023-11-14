Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bejat, Lansia di Manggarai Cabuli Bocah 16 Tahun hingga 10 Kali

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |09:31 WIB
Bejat, Lansia di Manggarai Cabuli Bocah 16 Tahun hingga 10 Kali
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menyebutkan, lansia berinisial FM (81) tega melakukan perbuatan cabul terhadap seorang bocah berinisial KZ yang masih berusia 16 tahun guna memenuhi nafus seksualnya. Bahkan, pelaku sudah melakukan perbuatan bejatnya itu hingga berkali-kali.

"Korban sendiri menjelaskan pada saat pemeriksaan telah dicabuli atau telah disetubuhi oleh tersangka lebih dari 10 kali. Korban pun kemudian bercerita kepada orangtuanya dan orangtuanya membuat laporan polisi," ujar Wakasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yossi pada wartawan, Selasa (14/11/2023).

Menurutnya, pelaku dengan korban sejatinya saling bertetangga, pelaku lantas mengimingi korban dengan diberikan uang Rp20 ribu agar mau datang ke rumahnya. Saat main, korban lantas dipaksa menuruti nafsu bejat pelaku.

"Tersangka ini hidup sendiri, keluarganya berada di luar kota dan tindakan itu dilakukan untuk memenuhi atau hasrat seksualitasnya dia," tuturnya.

Dia menambahkan bahwa pelaku telah mencabuli korban selama berkali-kali sejak akhir tahun 2022 silam hingga pertengahan tahun 2023 kemarin. Kasus terungkap saat korban bercerita pada adiknya hingga adiknya menceritakan hal itu pada orangtuanya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161661/pemerkosaan-vH7K_large.jpg
Pembunuh Sadis yang Perkosa Karyawan Warung Sate Ditangkap, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/337/3153727/dpr-OD9f_large.jpg
Soroti Kasus Pemerkosaan Mahasiswi di Karawang, DPR: Polisi Wajib Proses Hukum Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/338/3152536/pemerkosaan-qBnF_large.jpg
Petaka Buruh Konveksi, Kenalan Pria di Medsos Malah Diperkosa hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/337/3148221/dpr-y0Tc_large.jpg
Soal Tragedi Pemerkosaan Massal 98, DPR: Penyangkalan Tambah Beban Luka Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/525/3145716/kasus_dokter_priguna_perkosa_pasien_rshs_segera_dilimpahkan_ke_kejaksaan-Tw6r_large.jpg
Kasus Dokter Priguna Perkosa Pasien RSHS Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/610/3143968/pemerkosaan-gVxN_large.jpg
Bejat, Ayah Kandung Tega Perkosa Anak Usai 10 Tahun Tak Bertemu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement