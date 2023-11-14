Begini Suasana Polda Metro Jaya Jelang Pemeriksaan Firli Bahuri

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri hari ini akan menjalani pemeriksaan penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL.

Pantauan di sekitar Gedung Promoter Polda Metro Jaya situasi tidak berbeda pada hari biasanya. Tidak ada pengamanan khusus di sekitar gedung promoter jelang pemeriksaan Firli Bahuri.

Rencananya Firli bakal diperiksa di Lantai 21 Gedung Promoter. Pemeriksaan seharusnya diagendakan pada pukul 10.00 WIB.

Terkait hal tersebut, polisi sendiri mengaku belum dapat konfirmasi apakah Firli bakal memenuhi panggilan. Hal itu diungkap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Safri Simanjuntak.

"Belum ada pemberitahuan ke penyidik," ucapnya kepada wartawan, Selasa (14/11/2023).

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri disebut tak menghadiri pemeriksaan penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang diagendakan hari ini Selasa (7/11/2023).

"Informasi yang kami peroleh sudah berkirim surat ke sana soalnya ada kegiatan di Aceh dalam rangka roadshow bus dan juga Hakordia di Aceh," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Senin (6/11/2023).