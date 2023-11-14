Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ikuti Arahan Google Maps, Pemotor Nyasar Masuk ke Tol Jagorawi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |10:40 WIB
Ikuti Arahan Google Maps, Pemotor <i>Nyasar</i> Masuk ke Tol Jagorawi
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Pengendara motor yang masuk ke ruas Tol Jagorawi diberhentikan polisi. Pengendara itu mengaku mengikuti arahan dari Google Maps.

Kepala Induk PJR Tol Jagorawi, AKP Budi Hernawan mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 20.30 WIB pada Senin 13 November 2023. Pengendara motor yang diketahui berinisial MAA (23) itu masuk di Tol Jagorawi dari arah Bogor menuju Ciawi.

"Menurut keterangan pengemudi mengikuti Google Maps untuk mobil selanjutnya masuk tol," kata Budi dalam keterangannya, Selasa (14/11/2023).

Selanjutnya, polisi memberhentikan motor tersebut di Gerbang Tol Bogor 2. Kendaraan berikut pengendaranya dilakukan pendataan oleh polisi.

