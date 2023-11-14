Viral 3 Velg dan Ban Mobil Terparkir di Depok Dicuri, Polisi Turun Tangan

DEPOK - Viral tiga velg merk HSR dan ban Honda Brio merah hilang saat mobil diparkir di kawasan Kampung Tipar, Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok.

Terlihat dalam video yang diunggah laman Instagram @depok24jam terlihat hanya tersisa as roda bagian depan dan belakang kanan seta kiri. Sedangkan ban dan velg sebelah kiri depan masih ada hanya saja baut sudah terlepas dua buah.

"Kehilangan 3 velg mobil Brio HSR saat parkir di Kawasan Kampung Tipar Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok. Sama pelaku hanya disisakan 1 doang," tulis caption laman Instagram @depok24jam dikutip, Selasa (14/11/2023).

BACA JUGA: Pekerjaan Satria Mahathir Papa Muda yang Klaim Tiduri 28 Perempuan

Sementara itu terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Hadi Kristanto mengaku belum memonitor. Namun, Ia akan mengecek kebenaran kejadian pencurian velg dan ban di Cimanggis tersebut.

"Saya belum monitor, kami cek dahulu ke polsek," ujarnya.

Lebih lanjut, MNC Portal Indonesia juga telah menghubungi Kapolsek Cimanggis Kompol Arief Budiharso hingga berita ini ditayangkan belum mendapat jawaban terkait insiden pencurian tersebut.

(Fakhrizal Fakhri )