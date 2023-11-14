Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

21 Bencana Melanda Kota Bogor Dalam Sehari, Paling Banyak Longsor dan Pohon Tumbang

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |10:54 WIB
21 Bencana Melanda Kota Bogor Dalam Sehari, Paling Banyak Longsor dan Pohon Tumbang
Bencana pohon tumbang di Bogor (foto: dok ist)
BOGOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat ada 21 kejadian pada Senin 13 November 2023. Rata-rata, bencana itu disebabkan oleh hujan deras yang disertai angin kencang.

"Total 21 kejadian laporan yang masuk," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Theofilo Patrocinio Freitas dalam keterangannya, Selasa (14/11/2023)..

Adapun rinciannya yakni 7 titik kejadian longsor, 7 titik pohon tumbang, 5 titik banjir, 1 titik tembok ambruk dan 1 orang hanyut. Jumlah tersebut tersebar di beberapa kecamatan di wilayah Kota Bogor.

Berikut sebaran 21 bencana di Kota Bogor pada Senin 13 November 2023 :

Kecamatan Bogor Utara

(Tanah longsor)

1. Di wilayah VBI 2, RT 02/RW. 14, Kelurahan Kedung Halang (selesai assesment)

2. Di wilayah Bantarjati Kaum, RT01/ RW03, (selesai assesment)

(Banjir)

1. Di wilayah Jalam Kaum Sari, No 33 RT 01/RW 05, Kelurahan Cibuluh

2. Di wilayah RT 04/RW 05, RT 01/RW 08, RT 02/RW 06, RT 05/RW 06 dan RT 06/RW 06, Kelurahan Cibuluh

(Pohon tumbang)

1. Di wilayah Jalan Abiyasa Raya Indraprasta, RW 16/RT 01, Kelurahan Bantarjati Belakang PMI Bank Darah,

Depan lapangan basket (selesai assesment)

2. Di wilayah RT 03/RW 05, Kelurahan Pabaton (selesai assesment).

