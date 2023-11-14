Kasus Positif Cacar Monyet di Jakarta Jadi 33 Orang

Kasus cacar monyet di Jakarta mencapai 33 orang. (Ilustrasi/Ist)

JAKARTA - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mencatat kasus aktif positif cacar monyet di Jakarta mencapai 33 orang pada Selasa (14/11/2023).

Jumlah ini meningkat 4 kasus dibandingkan waktu yang sama pada pekan sebelumnya.

Kepala Seksi (Kasi) Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi di Dinkes DKI Jakarta, Ngabila Salama mengatakan, total ada 34 kasus positif cacar monyet terdiri dari 1 kasus pasif sudah sembuh pada Agustus 2022 dan 33 kasus aktif pada Oktober-November 2023.

"Kasus positif aktif 33 orang, positivity rate PCR 22 persen semua bergejala ringan, semua tertular dari kontak seksual, semua laki-laki usia 25-50 tahun," ujar Ngabila, Selasa (14/11/2023).

Sebanyak 23 kasus aktif pada Oktober 2023 dan 10 kasus aktif pada 1-10 November 2023.

Untuk kasus positif tahun 2023, pasien cacar monyet yang sudah selesai isolasi ada 16 orang, sedangkan 17 orang masih menjalani isolasi.

Ngabila mengungkapkan jumlah suspek atau terduga bergejala kasus cacar monyet sebanyak 3 orang di Jakarta.

Sementara itu jumlah orang yang diduga suspek namun hasil pemeriksaan PCR negatif berjumlah 115 orang.

"Untuk KE Asimtomatis berjumlah 9 orang dan masyarakat yang diduga terpapar serta sudah menerima vaksinasi cacar monyet berjumlah 495 orang dari target 495 orang atau sudah seluruhnya," pungkas Ngabila Salama.