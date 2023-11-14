Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Situasi Lalin Terkini di Sekitar KPU Jelang Pengundian Nomor Urut Capres-Cawapres

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |16:33 WIB
Situasi Lalin Terkini di Sekitar KPU Jelang Pengundian Nomor Urut Capres-Cawapres
Arus lalin di sekitar Gedung KPU RI terpantau ramai lancar (Foto: MPI)
JAKARTA - Situasi arus lalu lintas terkini di sekitar Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI jelang pengundian nomor urut Capres-Cawapres, terpantau ramai lancar. Acara pengundian itu rencananya berlangsung pada, Selasa (14/11/2023) malam nanti.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia pada pukul 16.20, arus lalu lintas di Jalan H.O.S. Cokroaminoto ke arah Taman Menteng dan sebaliknya ramai lancar. Petugas kepolisian terlihat sudah bersiaga pada sejumlah titik di sekitar KPU RI.

Sementara itu, akses Jalan Imam Bonjol telah ditutup petugas kepolisian sejak sekitar pukul 13.00 WIB. Pengendara yang datang dari arah Jalan Pangeran Diponegoro dialihkan menuju Jalan HOS Cokroaminoto.

Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan adanya sterilisasi lalu lintas di depan gedung KPU. Hanya orang-orang tertentu yang diizinkan melintasi Jalan Imam Bonjol.

"Pada pukul 13.00 WIB kami akan melakukan sterilisasi lalu lintas terbatas di depan Gedung KPU. Hanya orang - orang tertentu yang akan kami ijinkan melintas. Untuk ruas jalan di depan Gedung KPU yang bisa dilintasi adalah yang ruas ke-2 di seberang Gedung KPU," ujar Kombes Pol Susatyo ketika ditemui di depan Gedung KPU RI.

