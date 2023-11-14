Sasar Remaja Masjid di Jakut, Relawan Ganjar Adakan Pelatihan Bikin Konten di Medsos

JAKARTA - Sukarelawan Santri Dukung Ganjar (SDG) melanjutkan program positif dengan menebar manfaat nyata bagi masyarakat.

Terbaru, relawan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu menyasar remaja masjid dan memberikan pelatihan positif agar bisa lebih melek terhadap perkembangan teknologi terutama konten-konten media sosial yang sedang ngetren pada era digital.

Pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu pun mengadakan pelatihan fotografi di Aula Masjid Nurul Islam, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok , Jakarta Utara, DKI Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Koordinator Wilayah SDG Jabodebeka, Farhan Ikhsan mengatakan para remaja masjid harus rajin mengasah keterampilan dan kreativitas.

Untuk itu SDG Jabodebeka memberikan pelatihan fotografi untuk mengelola konten-konten media sosial yang menarik dan positif.

"Tujuan Pelatihan ini untuk mendorong generasi muda menjadi generasi yang kreatif," katanya.

Farhan pun menambahkan pelatihan fotografi itu merupakan bagian menjawab tantangan perkembangan zaman yang sudah makin kompleks.

"Apalagi di era digital ini maka rasa-rasanya perlu generasi muda dalam hal ini remaja masjid itu dibekali dengan seperti menguasai komputer, menguasai fotografi, cinematography, bahkan konten medsos," ucap Farhan.