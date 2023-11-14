Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemuda Hanyut di Sungai Cileungsi, Tim SAR Gabungan Lakukan Pencarian

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |16:49 WIB
Pemuda Hanyut di Sungai Cileungsi, Tim SAR Gabungan Lakukan Pencarian
Pemuda hanyut di sungai Cileungsi
BOGOR - Pemuda berinisial K (22) dilaporkan hilang tenggelam di aliran Sungai Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Tim SAR gabungan masih melakukan upaya proses pencarian.

Kapolsek Cileungsi AKP Yohannes Redhoi Sigiro mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 11.00 WIB. Awalnya, korban diketahui bersama tiga temannya sedang menurunkan bambu dari mobil.

"Setelah selesai, mereka berenang di Sungai Cileungsi di samping rumah temannya," kata Yohannes dalam keterangannya, Selasa (14/11/2023).

Namun, korban tidak bisa berenang sehingga tenggelam dan hanyut. Sungai Cileungsi itu sendiri arus yang sedang kencang dan sangat dalam.

"Korban tengelam dan hanyut," jelasnya.

