Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terobos Palang Pintu, Pria Paruh Baya Tewas Tertabrak KRL di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |16:54 WIB
Terobos Palang Pintu, Pria Paruh Baya Tewas Tertabrak KRL di Bogor
Terobos palang pintu, pengendara motor tewas tertabrak KRL di Bogor. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

 

BOGOR - Pria paruh baya berinisial ID (48), tewas usai tertabrak KRL Commuter Line di perlintasan kereta di wilayah Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/11/2023). Jasad korban dibawa ke rumah sakit dan telah diserahkan kepada keluarga.

Kapolsek Sukaraja, Kompol Birman Simanulang mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 11.11 WIB. Awalnya, korban yang mengendarai motor hendak melintasi perlintasan kereta resmi.

"Saat palang pintu perlintasan menutup karena terdapat KRL melintas dari dua arah. Pertama KRL dari arah Jakarta dan setelahnya melintas KRL dari arah Bogor," kata Birman, Selasa (14/11/2023).

Setelah KRL pertama lewat, korban dari arah Jalan Raya Bojong-Cilebut berusaha menerobos palang perlintasan. Saksi petugas palang perlintasan beserta pengendara motor lainnya yang melihat sempat menegur hingga meneriaki korban.

"Namun korban tetap melaju dan pada saat di perlintasan kedua korban tidak sempat mendahului KRL yang melintas hingga tertabrak dan terseret hingga sekitar 100 meter," ucap Birman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186142/tertabrak_kereta-ztVQ_large.jpg
Tertabrak Kereta, Mobil Jatuh ke Kali di Cengkareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185527/bareskrim_polri-GS6F_large.jpg
Bareskrim Ambil Alih Temuan Ribuan Pil Ekstasi di Kecelakaan Mobil Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184465/truk-gPA7_large.jpg
Truk Muatan Sapi Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184399/ilustrasi_kecelakaan-i0Xq_large.jpg
Kecelakaan Maut di Tol Cipali Tewaskan 5 Orang, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183960/kecelakaan-MVu6_large.jpg
Hilang Kendali, Mobil Tabrak PKL dan Pemotor Sebabkan 5 Orang Terluka di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183218/kecelakaan-PI53_large.jpg
Tragis! Pemotor Tewas Terlindas JakLingko di Cilangkap Jaktim, Begini Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement