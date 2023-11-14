Terobos Palang Pintu, Pria Paruh Baya Tewas Tertabrak KRL di Bogor

BOGOR - Pria paruh baya berinisial ID (48), tewas usai tertabrak KRL Commuter Line di perlintasan kereta di wilayah Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/11/2023). Jasad korban dibawa ke rumah sakit dan telah diserahkan kepada keluarga.

Kapolsek Sukaraja, Kompol Birman Simanulang mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 11.11 WIB. Awalnya, korban yang mengendarai motor hendak melintasi perlintasan kereta resmi.

"Saat palang pintu perlintasan menutup karena terdapat KRL melintas dari dua arah. Pertama KRL dari arah Jakarta dan setelahnya melintas KRL dari arah Bogor," kata Birman, Selasa (14/11/2023).

Setelah KRL pertama lewat, korban dari arah Jalan Raya Bojong-Cilebut berusaha menerobos palang perlintasan. Saksi petugas palang perlintasan beserta pengendara motor lainnya yang melihat sempat menegur hingga meneriaki korban.

"Namun korban tetap melaju dan pada saat di perlintasan kedua korban tidak sempat mendahului KRL yang melintas hingga tertabrak dan terseret hingga sekitar 100 meter," ucap Birman.