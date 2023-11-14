Kebakaran Hebat di Pinggir Tol Jakarta-Tangerang, Asap Pekat Membumbung Tinggi Timbulkan Kemacetan

JAKARTA – Peristiwa kebakaran terjadi di luar jalan Tol Jakarta-Tangerang, tepatnya di Km 26 ruas Tol Jakarta arah Bitung, Selasa (14/11/2023) sore.

Kebakaran tersebut viral di media sosial setelah diunggah akun @jakarta.terkini. Dalam tayangan terlihat api yang cukup besar dan asap hitam pekat, sehingga membuat kondisi lalu lintas (lalin) macet.

“Terjadi kebakaran di pinggir Jalan Tol Jakarta Tangerang KM 26 sore ini, Selasa, (14/11). Harap berhati-hati, lalu lintas terpantau tersendat,”tulis akun @jakarta.terkini dikutip Okezone.

Informasi yang dihimpun, kebakaran tersebut disebabkan oleh salah satu rumah warga yang terbakar. Saat ini, petugas pemadam kebakaran (damkar) sudah tiba di lokasi untuk memadamkan kobaran api.

Kebakaran tersebut juga bertepatan dengan karyawan pulang kerja. Akibatnya, lalu lintas di kedua arah menjadi macet parah.

(Fahmi Firdaus )