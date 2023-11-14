Jelang Pengambilan Nomor Urut Dilarang Bawa Alat Peraga, Sejumlah Relawan Protes

JAKARTA - Sejumlah relawan dari pendukung Capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sempat protes dengan kebijakan petugas yang melarang membawa alat peraga oleh petugas keamanan KPU RI.

Kelompok yang menamakan diri relawan Prabowo Gemoy tampak melewati akses pintu kecil yang ada di depan Mess Bank Indonesia Jalan Imam Bonjol.

Saat mereka hendak masuk sembari membawa alat peraga atau logistik, petugas jaga KPU RI yang ada di lokasi tampak melarang.

"Tolong alat peraganya jangan di bawa masuk, orangnya saja, alat peraganya jangan," kata petugas KPU berseragam biru tua.

"Tapi inikan cuman alat saja pak, masak ditinggal di luar. Ya udah saya taruh disini ya pak (dekat pintu pembatas masuk)," kata salah satu relawan Prabowo Gemoy.

Hal serupa juga dialami oleh relawan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang membawa logistik berupa pamflet terbuat dari stereofoam.

"Maaf pak tidak bisa masuk alat peraga," kata petugas security KPU RI.