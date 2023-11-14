Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

MNC Peduli Serahkan Donasi kepada PMI Jakarta Pusat di Bulan Dana

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |19:30 WIB
MNC Peduli Serahkan Donasi kepada PMI Jakarta Pusat di Bulan Dana
A
A
A

JAKARTA – MNC Peduli serahkan donasi kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Pusat, sebagai bentuk kontribusi dukungan dalam menyalurkan dana kemanusiaan yang bertepatan dengan Bulan Dana PMI.

Ketua MNC Peduli, Syafril Nasution menjelaskan jika bentuk kolaborasi ini tidak sekedar bantuan saja, tetapi juga kegiatan lain yang telah dilakukan antara MNC Group dan PMI yang telah dilakukan sebelumnya.

“Sudah rutin kita lakukan. Tidak hanya bantuan untuk PMI, tapi juga berbagai macam kegiatan kita lakukan bersama. Seperti pelatihan PMI kepada tenaga khusus di MNC, khususnya tenaga kesehatan,” ungkap Syafril di kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023).

Syafril secara lebih lanjut menuturkan apabila kegiatan kerjasama ini telah berlangsung selama dua tahun, yang dalam setiap tiga bulan sekali MNC Group maupun MNC Peduli juga melakukan kegiatan rutin donor darah dengan PMI Jakarta Pusat.

Adapun dalam penyerahan dana kemanusiaan ini secara simbolis diserahkan oleh Ketua MNC Peduli Syafril Nasution dan diterima langsung oleh Ketua Harian PMI Kota Jakarta Pusat, Asep Djuanda S dan disaksikan oleh Wakil Walikota Jakarta Pusat sekaligus Ketua Panitia Bulan Dana PMI 2023 Chaidir, M.Si di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PMI Jakpus MNC MNC Peduli
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185183//mnc_sekuritas-Lhgj_large.jpg
Konsisten dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah, MNC Sekuritas Raih Penghargaan dari IDX Islamic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3185054//mnc_peduli-rAeL_large.jpg
Dukung Ekonomi Hijau, MNC Peduli Raih 2 Penghargaan di Indonesian Circular Economy Award 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184722//mnc_sekuritas-lCfu_large.jpg
Simak IG Live MNC Sekuritas! Investasi Itu Gampang, yang Susah Konsisten, Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183282//mnc_sekuritas-psaU_large.jpg
Kupas Tuntas Tips Pilih Saham Murah bersama MNC Sekuritas di IG Live Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/340/3183221//mnc_peduli-yzJN_large.jpg
HUT Ke-36 MNC Group, MNC Peduli Bantu Perbaikan Kantor SDN Babakan Kencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183204//mnc_peduli-nyJV_large.jpg
Edukasi Memasak Sehat bagi Ibu-Ibu, Chef: Biar Suami dan Anak Betah Makan di Rumah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement