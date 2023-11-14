MNC Peduli Serahkan Donasi kepada PMI Jakarta Pusat di Bulan Dana

JAKARTA – MNC Peduli serahkan donasi kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Pusat, sebagai bentuk kontribusi dukungan dalam menyalurkan dana kemanusiaan yang bertepatan dengan Bulan Dana PMI.

Ketua MNC Peduli, Syafril Nasution menjelaskan jika bentuk kolaborasi ini tidak sekedar bantuan saja, tetapi juga kegiatan lain yang telah dilakukan antara MNC Group dan PMI yang telah dilakukan sebelumnya.

“Sudah rutin kita lakukan. Tidak hanya bantuan untuk PMI, tapi juga berbagai macam kegiatan kita lakukan bersama. Seperti pelatihan PMI kepada tenaga khusus di MNC, khususnya tenaga kesehatan,” ungkap Syafril di kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023).

Syafril secara lebih lanjut menuturkan apabila kegiatan kerjasama ini telah berlangsung selama dua tahun, yang dalam setiap tiga bulan sekali MNC Group maupun MNC Peduli juga melakukan kegiatan rutin donor darah dengan PMI Jakarta Pusat.

Adapun dalam penyerahan dana kemanusiaan ini secara simbolis diserahkan oleh Ketua MNC Peduli Syafril Nasution dan diterima langsung oleh Ketua Harian PMI Kota Jakarta Pusat, Asep Djuanda S dan disaksikan oleh Wakil Walikota Jakarta Pusat sekaligus Ketua Panitia Bulan Dana PMI 2023 Chaidir, M.Si di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat.